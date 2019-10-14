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Ağustos ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (),ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir göre %6, sektörü endeksi %3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

Sanayi üretimi bir göre yüzde 3,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6, sektörü endeksi %3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

İşte TÜİK tarafından açıklanan veriler:


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