İngiltere'de, 18 ayar altından dünyanın ilk saf altından banka kartı üretildi. İngiltere'de, 18 ayar altından dünyanın ilk saf altından banka kartı üretildi. İngiltere Darphanesi CEO'su Anne Jessopp, Master Card uluslararası ödeme sistemi ve Accomplish Financial şirketiyle ortaklaşa geliştirilen altın banka kartının piyasaya sürülmesini lüks ödeme araçlarına olan talep doğrultusunda olduğunu belirtti. Kartın değerinin ise yaklaşık olarak 23 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de, 18 ayar altından dünyanın ilk saf altından banka kartı üretildi. İngiltere Darphanesi CEO'su Anne Jessopp, Master Card uluslararası ödeme sistemi ve Accomplish Financial şirketiyle ortaklaşa geliştirilen altın banka kartının piyasaya sürülmesini lüks ödeme araçlarına olan talep doğrultusunda olduğunu belirtti. Kartın değerinin ise yaklaşık olarak 23 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.



ÇİKOLATADA İLAÇ ÇIKTI

Gıda hilecileri artık canımıza kast edecek yöntemlere geçti. Tarım Bakanlığı'nın son açıkladığı taklit veya tağşiş listesini değerlendiren Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, aralarında çikolata ve gazonun da bulunduğu 137 üründe cinsel gücü artıran ilaç içeriği tespit edildiğini aktardı. Vargı, "Bu ilaçlı çikolatayı, gazozu bilmeden tüketen çocukların kalp krizi geçirme riski var" dedi. Hilecilere para cezasının caydırıcı olmadığını anlatan Vargı, "21 kez aynı suçu işleyenler var. Hapis cezası şart" diye konuştu.



HİLELİ OTEL TANITIMINA CEZA

Bodrum'daki bir otele rezervasyon yapan ancak konaklama için gittiğinde reklamda sunulan şartlarla karşılaşmayan Gönül Boutellier, dava açarak ödediği ücreti geri aldı. Otelden sadece ücretin yarısını alabilen tüketici, kalan bölümünü almaya da İzmir 8. Tüketici Mahkemesi'nin kararıyla hak kazandı. Avukat Bülent Ötkün, "Reklamda odalar konforlu sergileniyor. Ancak kireç taşıyla boyanmış, klozet ve lavabolarında çürümeler, masalarda da haşereler varmış" dedi.



ELEKTRİĞİN % 30'U HES, JES, RES'TEN

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, son 5 yılda 215 HES, 90 RES ve 46 JES'in işletmeye alındığını belirtti. Elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun HES, JES ve RES'lerden sağlandığını anlatan Dönmez, 216 HES, 180 RES,

27 JES'in planlandığını kaydetti.



Evrin GÜVENDİK



BEYAZ EŞYAYA 8.5 MİLYAR TL

Türkiye'de ilk 6 ayda büyük beyaz eşya sektörü satışları ciro bazında 8.5 milyar lira, adet bazında 4.3 milyon olarak hesaplandı. Teknoloji pazarının ciro açısından yüzde 33'ünü büyük beyaz eşya sektörü oluşturdu. Buzdolabı ürün grubu, sektörün ciro bazında yüzde 35'ini oluşturdu.



OPERATÖRLER YARIŞTI NUMARALAR TAŞINDI

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, mobil hizmetlerde abone sayısının yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla 81.6 milyona yükseldiğini bildirdi. Operatörlerin yarışının abonelerin yararına olduğunu anlatan Turhan, "İkinci çeyrekte 2.9 milyon ile numara taşıma sayısı 128.8 milyona çıktı" dedi.



MÜCEVHER SEKTÖRÜ HEDEF BÜYÜTTÜ

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, "Türk mücevher sektörü; 3 vardiya, tam kapasite çalışmaya başlarsa ortalama 35 milyar dolarlık bir üretim gerçekleştirebilir" dedi. Kamar, 2023 ihracat hedefinin 12 milyar dolar seviyelerine ulaşmak olduğunu belirtti.





50 BİN KİŞİYE VERGİ MEKTUBU

Gelir İdaresi, birden fazla işyerinde çalışıp, yüksek ücretler aldığı halde beyanname vermeyenleri kıskaca aldı. Beyanname vermeyen, iş değişikliğinde vergi dilimi değişen 50 bine yakın kişiye mektup gönderildi. Kuruma gerekli belgelerle müracaat edilmesi istendi.





GETİR 100 DEPOYA ÇIKTI

Sanal market hizmeti sunan Getir, depo sayısını 100'e çıkardı. Getir Kurucusu Nazım Salur, "2 bin 500'ü sahada toplam 3 bin çalışanımızla 1.2 milyon aktif kullanıcımıza 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. 100'üncü depomuz da bu ilginin eseri" diye konuştu.

TAKVİM