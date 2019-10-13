Türk Telekom’dan 4 milyon TL destek
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl yedinci dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen Demo Day etkinliğinde mezun girişimler, yenilikçi projelerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdikleri fikirlerini paylaştı.Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl yedinci dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen Demo Day etkinliğinde mezun girişimler, yenilikçi projelerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdikleri fikirlerini paylaştı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Şimdiye kadar PİLOT'tan 65 girişimci mezun oldu ve bu girişimler sadece geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam ve 24 milyon TL ciro sağladı" dedi.
ÇOCUKLARA PROMOSYON KORUMASI
Çocuklar sağlığını etkileyebilecek aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalarla birlikte verilecek promosyonlara karşı koruma altına alındı. Bu tür gıdaların yanında çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik ürünler, hediye olarak verilmeyecek. Ayrıca belli mecralar haricinde her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamına yasak getirildi.
KESTANE KEBAP 100 LİRA
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 'kestane kebap' tezgahlarda yerini aldı. Rekoltesi artmasına karşın kilosu 25 TL'ye kadar çıkan kestane tezgaha gelince 100 gramı 10 TL oluyor. Fiyatların kestanelerin büyüklüklerine göre değiştiğini söyleyen sektör temsilcileri, kestane ihracatında katma değerli ürünlere yoğunlaşmak gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'de en fazla kestane üretimi ise Ege Bölgesi'nde gerçekleşiyor. Üreticiler bu yıl kestanede yüksek rekolte bekliyor. Sektör temsilcileri bu yıl üretimde yüzde 15'lik artış öngörüyor.
ŞAMPİYON 1 LİRAYA DÜŞTÜ
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, domates, patates, soğan gibi sebzelerin geçen yıl kışın yaşanan aşırı fiyat artışlarının yeniden yaşanmaması için vatandaşların şimdiden tedbir almalarını istedi. Palandöken, "Geçtiğimiz yıl kışın patates, soğan, domates gibi sebzelerin fiyatı 10 TL'ye kadar çıkmıştı. Fiyatların yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar kilo yerine gramla alışveriş yapıyordu. Ancak şimdi geçen yıl fiyatından şikayet ettiğimiz bu ürünler 1 ila 3 TL arasında değişen fiyatlara satılmasına rağmen alıcı bulamıyor" dedi.
OKUL SERVİSLERİNE YAŞ SINIRI
2019-2020 Eğitim ve öğretim yılı sonunda 12 yaşını dolduracak okul servislerinin yaş sınırı süresi uzatıldı. İççişleri Bakanlığı'nın, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik yayımlandı. Değişikliğe göre 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihine kadar yaş sınırı aranmayacak.
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