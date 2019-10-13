Türk Telekom’dan 4 milyon TL destek

Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl yedinci dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen Demo Day etkinliğinde mezun girişimler, yenilikçi projelerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdikleri fikirlerini paylaştı.

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Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl yedinci dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen Demo Day etkinliğinde mezun girişimler, yenilikçi projelerini ve Türkiye'yi geleceğe taşıma hedefiyle hayata geçirdikleri fikirlerini paylaştı., "PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Şimdiye kadar PİLOT'tan 65 girişimci mezun oldu ve bu girişimler sadece geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam veciro sağladı" dedi.sağlığınıetkileyebilecekaşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalarlabirlikte verilecek promosyonlara karşıkoruma altına alındı. Bu tür gıdalarınyanında çocukların ilgi alanlarına vebeğenilerine yönelik ürünler, hediyeolarak verilmeyecek. Ayrıca bellimecralar haricinde her türlü ateşli veyaateşsiz silah ile bunların üreticisi vesatıcısının reklamına yasak getirildi.soğumaya başlamasıyla birlikte 'kestane kebap' tezgahlarda yerini aldı. Rekoltesi artmasına karşınkadar çıkan kestane tezgaha gelinceFiyatların kestanelerin büyüklüklerine göre değiştiğini söyleyen sektör temsilcileri, kestane ihracatında katma değerli ürünlere yoğunlaşmak gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye'de en fazla kestane üretimi ise Ege Bölgesi'nde gerçekleşiyor. Üreticiler bu yıl kestanede yüksek rekolte bekliyor. SGenel Başkanıdomates, patates,soğan gibi sebzelerin geçen yıl kışınyaşanan aşırı fiyat artışlarının yenidenyaşanmaması için vatandaşların şimdidentedbir almalarını istedi. Palandöken,"Geçtiğimiz yıl kışın patates, soğan,domates gibi sebzelerinFiyatlarınyüksekliğinden şikayet eden vatandaşlarkilo yerine gramla alışveriş yapıyordu.Ancak şimdi geçen yıl fiyatından şikayetettiğimiz bu ürünlerarasındadeğişen fiyatlara satılmasına rağmen alıcıbulamıyor" dedi.Eğitim ve öğretim yılı sonundaokul servislerinin yaş sınırı süresi uzatıldı. İççişleri Bakanlığı'nın, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik yayımlandı. Değişikliğe göre 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda muayeneden geçmiş olması kaydıyla