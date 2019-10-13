13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

7 bin polis alınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2019
7 BİN POLİS ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek. İşte polis alımı için şartlar...

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 2018 veya 2019 yılı 'de P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak. Adaylar, 14-25 Ekim tarihlerinde başvurularını yapabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN