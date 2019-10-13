Memura ayda 478 TL
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Ocak'ta memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak.Ocak'ta memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Memurların eş yardımı ödeneğinin göstergesi 2.134'ten 2.273'e çıkacak. Gösterge zammı ve yüzde 4'lük katsayı artışı 295,45 lira olan eş yardımını 327,30 liraya çıkaracak. Bu tutar YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde 5.65 gerçekleşirse 332,49 lirayı bulabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,13 liraya, 6 yaş üstü çocuklar için en az 36,56 liraya yükselebilecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan memura halen 433 lira ödeniyorken, bu tutar 478,75 liraya çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- THY'den yolculara önemli uyarı
- Bankalardan indirim kararı… Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi yüzde kaç?
- Emeklilere intibak ve ikramiye artışı olacak mı?
- Resmi Gazete'de yayınlandı! Çocuklara yönelik promosyonlara düzenleme yapıldı
- Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yapıldığı belirlendi
- Bakan Albayrak'tan cari denge açıklaması
- Tarım ve Orman Bakanlığı 1211 parti ürünün hileli olduğunu açıkladı! İşte Bakanlığın açıkladığı o ürünler
- İŞKUR üzerinden BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Trump’ın tehdidi piyasaları neden etkilemedi? İşte cevabı
- 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
Daha Fazla Gör
- Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir?
- Hangisi bir köpek balığıdır? - Milyoner sorusu
- Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır?
- Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?
- Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?
- Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?
- Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir?
- Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?
- Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?
- Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?
- 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
- Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm izle! – ATV