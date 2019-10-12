Bankalardan indirim kararı… Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi yüzde kaç?
En uygun konut kredisi ev almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca kişi, bankaların açıkladığı konut kredisi faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrası konut kredisi faiz oranlarında büyük düşüş sürüyor. Bankalar art arda kredi faiz indirimi açıklaması yapıyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank ve diğer tüm bankaların konut kredisi faiz oranları sorgulanıyor. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada, yüzde kaç? İşte tüm bankaların konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş konut kredilerinden faydalanmaya devam ediyor. Bankalar uygun faiz oranlarıyla sunduğu konut kredileriyle vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Peki en uygun konut kredisi hangi bankada yüzde kaç? Merkez Bankası faiz indirimi sonrası tüm bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde indirim yapılmıştı. Peki konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Denizbank ve tüm bankaların konut kredisi faiz oranları!
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99
Taşıt kredisi: 1.13
İhtiyaç kredisi: 1.35
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