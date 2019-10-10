Üreten KOBİ'lere tam destek
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Önümüzdeki 3 yılda katma değerli, teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek, finansmana erişim kolaylaşacak. KOBİ’lerin markalaşması, dijital dönüşümleri, stratejik birleşmeleri desteklenecek.2020, 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 5 büyüme hedefinin belirlendiği Yeni Ekonomi Programı'na göre; üretene, yatırım yapana destekler sürecek. Türkiye'nin katma değerli üretimini yükseltecek firmalar teşvik edilecek. KOBİ'lere yönelik destek mekanizmaları, projeler geliştirilecek. İşte atılacak adımlardan bazıları:
- İvme finansman paketi ve benzeri araçlar ile cari açığın düşürülmesine katkı veren, katma değerli ve teknolojik üretim yapan firmalar teşvik edilecek.
- Sanayinin finansa erişimi güçlendirilecek. KOBİ'lerden istenen teminat yükü hafifletilecek, sanayi sektörü odaklı Kredi Garanti Fonu uygulaması geliştirilecek.
- Ülkemizin sanayide katma değerli üretim kapasitesini artırmak üzere, yüksek ve orta-yüksek teknoloji seviyesindeki ürünlere yönelik yatırımları teşvik etmek amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı uygulanacak.
- Küresel rekabetin yoğunlaştığı sektörlerde, KOBİ'lerin rekabet gücünü ve verimliliğini artırıcı stratejik birleşmeleri destekleyen mekanizmalar geliştirilecek.
- KOBİ'lerin markalaşması, kurumsallaşması, verimlilik artışı ve uluslararası piyasalara erişim sağlamaları amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri düzenlenecek, dijital dönüşümlerini tamamlamalarına ve yenilikçi iş modelleri geliştirmelerine katkı sağlayacak projeler hayata geçirilecek.
- İmalat sanayisinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak üzere organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Dijital Dönüşüm Merkezleri kurulacak.
- Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda sektörel ve tematik alanlara öncelik verilecek ve bu bölgelerde desteklerin farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın hayata geçirilmesi kapsamında odak sektör olarak belirlenmiş kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı sistemler, makine, yarı iletkenler, elektrik-elektronik, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde belirlenecek öncelikli ürünlere yönelik yatırımlara Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım destekleri sağlanacak.
- İşletme açılış, faaliyet ve kapanış işlemleri Tek Temas Noktası'ndan daha kolay, daha az maliyetle, daha kısa sürede yapılacak.
İHRACAT HAMLESİ
İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmelerini, devlet destekleri, potansiyel ürün ve pazarlar ile alıcı ülke uygulamaları hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak, kapsamlı verileri içeren Akıllı İhracat Platformu kurulacak. ● İHRACATI desteklemek amacıyla Eximbank'ın öz kaynakları daha da güçlendirilecek ve şube sayısı artırılacak. Eximbank; ihracatçılara, döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlere kredi, ihracat kredi sigortası ve garanti imkanlarını geliştirerek ve çeşitlendirerek destek sağlamayı artırarak sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Dev projeye yoğun ilgi
- Tekirdağ'da doğalgaz rezervi bulundu
- ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?
- Merkez Bankası'ndan önemli mesaj
- Bir bankadan daha indirim müjdesi! 9 Ekim ihtiyaç kredisi faiz oranları! En uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada?
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- Devlet yardımıyla işinin patronu oldu
- 2 bin 183 gence iş
- Emekliye en az 1.800 lira!
- Bakan açıkladı! 16,3 milyar dolarlık dev yatırım
Daha Fazla Gör
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?