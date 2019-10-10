DHMİ müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam etmek üzere 7 müfettiş yardımcısı alımı için sınav açtı. Peki, DHMİ müfettiş yardımcısı alımı için başvuru şartları neler? Sınava nasıl başvurulur? İşte ayrıntılar...DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 7 kişilik alımı kapsayan müfettiş yardımcılığı için yazılı sınav 30 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek, sözlü sınav tarihi ise daha sonra ilan edilecek.
Sınava katılmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 ve 2019'da A grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almaları, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.
Sınav başvuruları 8 Kasım saat 23.59'a kadar https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden yapılabilecek.
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