Devlet yardımıyla işinin patronu oldu
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi yüzde 40 fiziksel engelli Hatice Ceren, aldığı hibe desteği sayesinde kendi işinin patronu oldu.Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi yüzde 40 fiziksel engelli Hatice Ceren, aldığı hibe desteği sayesinde kendi işinin patronu oldu. KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılan, İŞKUR'un 'Engelli ve Eski Hükümlülere İş Yeri Açma Projesi'ne başvurarak 36 bin lira hibe alan 43 yaşındaki Ceren, açtığı pide salonuyla 3 kişiyi istihdam ediyor. KOSGEB ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile görüşmeler yaptığını, işini daha da büyütmek istediğini belirten Ceren, "10-15 kişiye daha istihdam sağlamayı istiyorum. Tabii kadın ağırlıklı istihdam olacak" dedi.
9 AYDA 170 BİN İŞYERİ AÇILDI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkar sayısı bu yılın ilk 9 aylık döneminde 25 bin 978 artarak 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı" dedi. İlk 9 ayda 170 bin 540 işyeri açılırken, 80 bin 769 işyerinin kapandığını anlatan Palandöken, esnaf ve sanatkarlara ait işyeri artışının en çok İstanbul'da gerçekleştiğini kaydetti. Palandöken, "Yılın ilk 9 ayında işyeri açan esnaf ve sanatkarlardan işyeri kapatan esnaf ve sanatkarların sayısı çıkarıldığında en fazla artış İstanbul'da görüldü. İstanbul'da işyeri sayısı 7 bin 73 arttı. İstanbul'un ardından işyeri sayısı Antalya'da 3 bin 390, İzmir'de 2 bin 549, Bursa'da 2 bin 44 ve Muğla'da bin 568 arttı" dedi.
HOBİSİYDİ İŞE DÖNÜŞTÜ
İzmir'de mali müşavirlik yapan 48 yaşındaki Sermet Biter, hobi amacıyla başladığı ahşap oyma sanatını mesleğe dönüştürdü. Haftanın 2-3 günü mali müşavirliğe devam eden ve hayalini gerçekleştirmek için önce atölye kuran Biter, 2 yıl bekleterek kuruttuğu zeytin ağaçlarından yaptığı bardaktan tabağa, kaşıktan süs eşyasına kadar birçok ürünü açtığı işyerinde satıyor. Biter, "Daha önce evdeki küçük tadilatlara bile usta çağırıyordum. Şimdi hepsini kendim yapabiliyorum. Zeytin köklerinden dekoratif oymalar, zeytin tabakları, çatal, kaşık, kesme tahtası yapıyorum" dedi.
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