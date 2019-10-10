Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklama: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam seferberliği kapsamında devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneğinin sergilendiğini belirterek, Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkârlar odaları olmak üzere 81 ilimizde düzenlediğimiz 769 bilgilendirme toplantısında 50 bin 160 işverenle bir araya gelerek teşviklerimizi ve hizmetlerimizi tanıttık. Türkiye genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcıyı ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar işe yerleştirme rakamlarımıza da olumlu yansıdı. 2018'in Ocak-Eylül döneminde 863 bin 375'i özel sektör iş yerlerinde olmak üzere 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık etmiştik. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında arttırarak büyük bir başarıya imza attık" dedi.

"İŞGÜCÜNE NİTELİK KAZANDIRMAYA DEVAM ETTİK"



İŞKUR'un uyguladığı Aktif İşgücü Programlarına da değinen Bakan Selçuk, bu kapsamda düzenledikleri mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünün yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi. Girişimcilik Eğitim Programlarının kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için önemini de vurgulayan Selçuk, 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde 427 bin 134 kişiyi kurs ve programlardan yararlandırdıklarının bilgisini paylaştı. Bakan Selçuk, şunları aktardı:

"2002 yılında düzenlediğimiz kurs ve programlarımızdan 571'i kadın, 926'sı erkek olmak üzere bin 497 kişi yararlandı. 2018 yılında 284 bin 649'u kadın, 214 bin 285'i erkek olmak üzere 498 bin 934 kişi kurs ve programlarımıza katılım sağladı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise 427 bin 134 kişiyi kurs ve programlarımızdan yararlandırdık. Bu kişilerden 222 bin 214'ü kadınlar, 191 bin 556'sı ise gençlerden oluşmaktadır. 85 bin 976 kişi Mesleki Eğitim Programlarımızdan, 304 bin 797 kişi ise İşbaşı Eğitim Programlarımızdan yararlanmıştır."



"GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN GENÇLERİMİZİN YANINDA OLDUK"



81 ilde beyaz yakalı işgücünün ekonomik üretim potansiyelinin arttırılmasına ve sosyal bütünleşmeye katkı sağlayabileceği düşüncesiyle okuldan işe geçişi geliştirmek ve gençlere işgücü piyasasına girdikten sonra en iyi kariyer fırsatlarını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Şubat-Mart 2019 döneminde tüm illerimizde bulunan üniversitelerde 'İŞKUR Kampüste' adıyla gerçekleştirdiğimiz 137 kariyer günü etkinliğimizde 83 bin 460 öğrenciyi Kurum hizmetlerimiz hakkında bilgilendirdik" diye konuştu.

Bakan Selçuk, ayrıca istihdam seferberliği kapsamında bu yıl İŞKUR İl Müdürlükleri yöneticileriyle iş yeri ziyaretleri hedeflerini ve bu iş yeri ziyaretlerinde teşvikler ve hizmetlerin tanıtılmasını hedeflediklerini söyledi. 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam 528 bin 29 iş yeri ziyareti gerçekleştirildiğini belirten Selçuk, "Bunlardan 61 bin 986'sı bizzat İŞKUR il müdürlerimiz, il müdür yardımcılarımız, şube müdürlerimiz ve hizmet merkezi müdürlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir" dedi.



Aynı süreçte İŞKUR iş ve meslek danışmanları aracılığıyla 3 milyon 513 bin 637 kişiyle toplam 5 milyon 470 bin 708 bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Selçuk, istihdamın artırılması için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.