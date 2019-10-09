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Türkiye'den turizmde inanç hamlesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.10.2019
TÜRKİYE'DEN TURİZMDE İNANÇ HAMLESİ

, , Evi, Hz. ve ile , Mersin, , ve ’nin inanç turizminde ön plana çıkarılacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle 2023'te 75 milyon turisti 'ye getirmek için turizmde ürün çeşitliliği artırılacak. Dünya ortalamasının 4 katı performans sergileyerek büyüyen Türk turizm sektörü; gastronomi, sa��lık ve kültürden sonra inanç turizminde de dünyada ilk sıralara yerleşmeyi hedefine koydu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 Turizm Strateji Planı ile Türkiye'nin dört bir yanındaki inanç merkezlerini turizmle buluşturacak. , , Evi, Hz. ve ile birlikte , Mersin, , Şanlıurfa ve Türkiye'nin inanç turizminde ön plana çıkarılacak. Bakanlık, Türkiye İnanç Haritası ve İnanç Portalı'nı da hayata geçirecek. İnanç merkezleri ve rotaları, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde oluşturulacak.

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