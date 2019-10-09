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Bireysel Emekliliğe FonMatik ROBO

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.10.2019
BİREYSEL EMEKLİLİĞE FONMATİK ROBO

, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimleri için FonMatik ROBO hizmetini başlattı.

Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimleri için FonMatik ROBO hizmetini başlattı. FonMatik ROBO, pratik kullanımıyla katılımcıların yatırımcı karakterini çıkarıyor, yatırım beklentilerine en uygun fon dağılımını belirliyor, piyasa koşullarına göre değiştiriyor ve bu değişiklikleri düzenli olarak paylaşıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, katılımcıların birikimlerini, beklentilerine en uygun fonlarda değerlendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

HIZLI ALIŞVERİŞ
DENİZBANK, 'nin 36 ilinde hizmet sunan Kahve Dünyası ile cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan bir işbirliği gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonu ile 200'ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında ödeme yapılıyor.

ÜCRETSIZ GRİP AŞISI İMKANI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağını, risk grubunda bulunanlardan ücret alınmayacağını açıkladı. Bakan Koca, gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

AKBANK'A TALEP YAĞDI
Akbank'ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143'üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, "Yüksek talebi karşılayabilmek için tutarı 810 milyon dolara yükselttik" dedi.

POMPAYA YENİ NESİL YAZAR KASA
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlarda vergi kayıp ve kaçağının engellenmesi amacıyla pompalara yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yerleştirilmesi planlanıyor. Yeni nesil cihazlarla, günlük akaryakıt satış bilgilerinin başkanlığa elektronik olarak iletilmesi öngörülüyor.

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