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Şehit çocuklarına eğitim parası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.10.2019
ŞEHİT ÇOCUKLARINA EĞİTİM PARASI

Şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına 2 bin 76 ile 4 bin 153 lira arasında eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri başladı. 19 bin çocuk sevindirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına, bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin dün başladığını açıkladı. , yardımlardan 19 bin 462 kişinin yararlanacağını, toplam 55 milyon 717 bin 693 lira ödeme yapılacağını kaydetti. Öğrencilik durumları, tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin yardımları ise eğitim yılı içinde müracaat etmeleri halinde ödenecek" dedi. İlköğretim öğrencilere 2 bin 76 lira, lise öğrencilerine 3 bin 115 lira, yüksek okul öğrencilerine ise 4 bin 153 lira yardım yapılıyor.

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