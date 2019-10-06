İnşaat sektöründe 750 bin kişiye iş!
Yeni Ekonomi Programı ile Türkiye büyümeyi ve istihdamı artıracak önemli adımlara sahne olacak. Bunlardan biri de çok sayıda sektörün lokomotifi konumundaki, 1.5 milyon kişinin ekmek kapısı olan inşaatta 'finansman desteği' ile atılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile Türkiye büyümeyi ve istihdamı artıracak önemli adımlara sahne olacak. Bunlardan biri de çok sayıda sektörün lokomotifi konumundaki, 1.5 milyon kişinin ekmek kapısı olan inşaatta 'finansman desteği' ile atılacak. 3 yıllık dönemde 3 milyon 240 bin istihdam yaratılması hedeflenirken, bunun yaklaşık 750 bininin inşaat sektöründe olması planlanıyor. Ayrıca Kredi Garanti Fonu, bankaların talep ettiği tür veya nitelikte teminatı olmadığı için finansmana erişimde zorlanan firmalara, sektör odaklı ve bankalarla adil risk paylaşımı esasını gözeterek kefalet sağlayacak.
SAHİBİNDEN SATILIK ADA
Marmaris'teki Karaca Adası 210 milyon lira, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Çiçek Adası ise 115 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. Üzerinde her biri 50 ile 100 metrekare arasında değişen metruk durumda 3 müstakil ev bulunan Karaca Adası'na mevcut imar durumuna göre günübirlik turizm tesisi ve küçük bir marina yapılabileceği belirtildi. Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerinin mülkü konumundaki Çiçek Adası da 267 bin metrekare alana sahip.
316 bin metrekarelik Karaca Adası, 1980'de ABD'de yaşayan İzmirli bir Türk iş insanı tarafından 7 yıldızlı otel yapılmak üzere alınmıştı.
130 BİN İŞÇİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME ZAMANI
Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu 186 işyerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde görüşmeler bugün başlıyor. 130 bin işçiden yaklaşık 120 bininin üye olduğu Türk Metal Sendikası; sözleşmenin ilk 6 ayında yüzde 26.28, ikinci 6 ayında enflasyon oranına artı yüzde 1, üçüncü 6 ayında enflasyon oranına artı yüzde 2, dördüncü 6 ayında enflasyon oranına artı yüzde 1 ile 2020'de sosyal haklarda enflasyon oranına artı yüzde 3 zam talep ediyor.
ÇOCUKLARA YAŞAM BOYU DESTEK
Hükümet, koruma altındaki binlerce çocuğa yaşam boyu destek sözünü verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal hizmet modellerinden yararlanan yaklaşık 24 bin gencin kamuda istihdam edildiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "Sosyal koruma kuruluşlarından ayrılan çocuklarımıza işe yerleştirilinceye kadar sosyal ve ekonomik olarak destek veriyoruz" dedi.
BANKALARDAN TARİHİ AĞUSTOS AYI KÂRI
Türk bankacılık sektörü, 4 milyar 602 milyon lira ile tarihin en yüksek Ağustos ayı kârını elde etti. Sektörün 8 aylık kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.9 düşerek 32 milyar 838 milyon liraya geriledi. Bankaların 8 ayda elde ettiği toplam faiz geliri yüzde 22.7 artarak 287.1 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde mevduata verilen faiz tutarı ise yüzde 33.9 artışla 126 milyar 993 milyon lira oldu. Bankaların faiz dışı gelirleri 71.2 milyar liraya ulaşırken, ücret ve komisyon gelirleri yüzde 32.5 artarak 10 milyar 524 milyon liraya çıktı.
ALIŞVERİŞ ÇILGINLIĞI
Kişisel bakım marketleri Gratis ve Watsons'ın mağazalarında yine izdiham yaşandı. 4-5 Ekim tarihlerinde yüzde 50 indirim yapan Gratis'in mağazalarına tüketiciler akın etti. Watsons da 14'üncü yılına özel indirim yaptı. 2-6 Ekim arasında geçerli olan yüzde 40-50 oranındaki indirim yoğun ilgi gördü.
ATIKLA BEDAVA ALIŞVERIŞ
Kırklareli Valiliği'nin projesi ile atığını ayrıştıran köylüler, geri dönüşüm kartlarında biriken puanlarla köy bakkalından alışveriş yapabilecek. 39 köye konulacak konteynerlere atılan her ambalaj atığı puan kazandıracak. 5 kg atık ile 1 paket makarna veya 2 maden suyu alınacak.
'YERLİ ÜRÜN KULLANIN'
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle domates, fasulye ve biber gibi ürünlerin bol olduğu bir dönemde salça ithal edilmesini eleştirerek, "Bu çiftçimize haksızlıktır. Yerli ürün kullanmak hem üreticiye hem de ekonomiye en büyük destektir" diye konuştu.
EN ÇOK SATIŞI RENAULT YAPTI
Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında 2018'i lider kapatan Renault, bu yılın 9 ayında da konumunu korudu. Ocak-Eylül döneminde 42 bin 792 adetlik satış yapan Renault'yu Fiat, Volkswagen, Ford ve Toyota takip etti.
BORSADA FENER KAZANDI
Fenerbahçe, yüzde 42.4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Eylül'de yüzde 20.4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran oldu.
TAKVİM
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