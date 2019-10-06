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TOKİ'den emekliye ev müjdesi! Yüzde 25 kontenjan ayrıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.10.2019
TOKİ'DEN EMEKLİYE EV MÜJDESİ!

, 3 yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projelendirilen konutlarda emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, " kampanyası ile uygun fiyat ve taksitlerle emeklilerimize özel uygulamalar hayata geçirdik" dedi.

Hükümet; 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı ile emeklilerin refah düzeyini yükseltmek, tamamlayıcı emeklilikle ikinci gelir kapısı açmak ve konut sahibi olmalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber edecek. tarafından 3 yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edilecek.

Emeklilerin uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlamak için sosyal konut projeleri desteklenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projelendirilen konutlarda emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, " kampanyası ile uygun fiyat ve taksitlerle emeklilerimize özel uygulamalar hayata geçirdik" dedi.

Kurum, emeklilerin talepleri doğrultusunda uygun alanlarda projeler geliştirildiğini de vurguladı. Bu yıl satışa çıkan 50 bin konutun 12 bin 500'ü emeklilere ayrıldı.

DESTEKLER VERİLECEK
Yeni dönemde bankalar da yeni finansman modelleriyle dar gelirlilere yönelik konut projelerine destek verecek. Daha düşük kredi faizi imkanı sağlayacak sözleşmelerin yolu açılacak, konut sahibi olmak isteyenlere teşvikler sağlanacak.

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