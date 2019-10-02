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İş kuran gençlere çifte destek! Yıllık 10 bin 592 lira...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
İŞ KURAN GENÇLERE ÇİFTE DESTEK! YILLIK 10 BİN 592 LİRA...

İş kuran gençler için yıllık 10 bin 592 lira primi devlet yatırıyor. Gençler, 3 yıl boyunca her yıl 16 bin 550 lira vergiyi ödemiyor. Peki kendi işini kurmak isteyen hangi kuruma başvurabilir? Bunun için bir yaş sınırı var mıdır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü bu konu hakkında merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

Gençlerin iş kurmaları destekleniyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve 'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882,65 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.

75 BİN LİRA KRİTERİ
18-29 yaş arasındaki gençlere vergi desteği de sağlanıyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. Burada iş kurdukları tarihte 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. 75 bin liranın altında kazanç elde edilse bile yıllık beyanname gerekiyor. İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. Bunun altında kazanç elde edildiğinde istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmiyor. 75 bin liranın üzerinde kazanç elde edildiğinde ise kalan miktar gelir vergisine tabi oluyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar 16 bin 550 lira seviyesinde bulunuyor.

VERGİ HESABI
Örneğin; 150 bin liralık fatura kesen bir gencin işletme giderleri 50 bin lira ise bu gencin vergi matrahı 100 bin lira değil 75 bin liralık istisna düşüldükten sonra 25 bin lira olarak belirlenecek. Bu istisna tutar gider olarak gösterilecek. 2019 yılında takvim yılı içerisinde 75.000 TL gelir elde edilmiş olsun. 98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlasına % 27 gelir vergisi ödenir. 35.000 x 0.27 = 9.450 TL 7.100 TL + 9.450 TL = 16.550 TL (40.000 TL'si için 7.100 TL) vergi öder. 3 yıllık kazanç: 16.550 x 3= 49.650 TL

PRİM TEŞVİĞİ
Genç girişimcilerin prim teşviği miktarının hesabı brüt asgari ücrete göre yapılıyor. Brüt : 2.558,40 TL
Aylık prim: 2.558,40 x % 34,5 = 882,65 TL
Yıllık prim: 882,65 x 12 = 10.591,78 TL
Devletin vereceği destek: 10.591,78 TL

FARUK ERDEM-TAKVİM

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