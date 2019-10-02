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Kamu bankalarının taşıt kredisine Mercedes ve Toyota da katıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINA İKİ FİRMA DAHA KATILDI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyasına iki firma daha katıldı. ve da taşıt kredisi kampanyasına katılan otomotiv firmaları oldu.

Kamu bankalarının kampanyasına ve da katıldı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.

Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:

Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota

Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes

Kampanya Dönemi:

01.10.2019 – 31.12.2019

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