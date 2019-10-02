Kamu bankalarının taşıt kredisine Mercedes ve Toyota da katıldı
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı. Mercedes ve Toyota da taşıt kredisi kampanyasına katılan otomotiv firmaları oldu.
Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına Mercedes ve Toyota da katıldı
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanyaya Mercedes ve Toyota firmaları da katıldı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi.
Anlaşmalı Otomotiv Firmaları:
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes
Kampanya Dönemi:
01.10.2019 – 31.12.2019
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