Hasara 215 bin TL
Giriş Tarihi: 02.10.2019
İstanbul'daki depremin ardından gözler DASK'a ve Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) çevrildi. Sigorta kapsamında hasar ödemesi evin metrekaresine göre değişiyor. Şu an için en yüksek sigorta teminatı 215 bin lira. Tutar her yıl artıyor.İstanbul'daki depremin ardından gözler DASK'a ve Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) çevrildi. 100 metrekare daire için deprem bölgesine göre DASK primleri yılda 100 ile 239 lira arasında değişiyor.
HANGİ HASARLARI KAPSAR?
Deprem ve deprem merkezli nedenlerle konutta meydana gelecek zararlar DASK kapsamında. Eşyalarda meydana gelen zararlar kapsam dışında.
DASK YERİNE ÖZEL SİGORTA YAPTIRABİLİR MİYİM?
Konutunuzun değeri ZDS'nin verdiği teminatın üzerinde ise kalan kısım için DASK yaptırmak koşulu ile özel şirketlerden de sigorta yaptırabilirsiniz.
NE KADAR TEMİNAT ÖDENIR?
Primler metrekare birim maliyetine göre bin 20 lira ile 355 lira arasında değişir. Bu yıl için en yüksek sigorta teminatı 215 bin lira.
ZDS İÇİN İNDİRİM VAR MI?
Bina ya da site yönetimleri tarafından tüm konutların sigortalanması durumunda yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor.
ZARARI KARŞILAYACAK GÜCÜ VAR MI?
DASK, büyük bir deprem karşısında 20 milyar lira tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahip.
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