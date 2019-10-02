Polis teşkilatında yeni dönem!
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Türk tescilli sivil hava araçlarında artık en az iki sivil hava polisi görev alacak. Hava polisi adayları sınava tabi tutulduktan sonra havacılık terminolojisi, rehine müzakeresi, yakın dövüş gibi konularda eğitilecek.Polis teşkilatında yeni dönem başlıyor. Türk tescilli sivil hava araçlarında artık en az iki sivil hava polisi görev alacak. Sivil polisler yolcu gibi koltuklarda oturacak, uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı özel silahlarla anında müdahale edecek. Polislerin kimliğini sadece uçuş görevlileri bilecek. Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin teşkilatta fiilen 5 yıl çalışmış olması gerekiyor.
KAPSAMLI EĞİTİM
Hava polisi adayları sınava tabi tutulduktan sonra havacılık terminolojisi, rehine müzakeresi, yakın dövüş gibi konularda eğitilecek.
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