Yaşlıya 673 bakana 1.462 TL
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Yaşlılara devlet pek çok destek sağlıyor. Bu desteklerin başında da iki ayrı maaş imkanı dikkat çekiyor. Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olanlara maaş ödüyor. Bu maaşın tutarı 637,79 lira. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan (hanede kişi başına 609,67 lira) kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. İşte haberin detayları ve 1 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin ekonomi sayfalarından derlediğimiz ekonomi haberleri...Yaşlılara devlet pek çok destek sağlıyor. Bu desteklerin başında da iki ayrı maaş imkanı dikkat çekiyor. Devlet maddi durumu iyi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olanlara maaş ödüyor. Bu maaşın tutarı 637,79 lira. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan (hanede kişi başına 609,67 lira) kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Devlet, ayrıca evde bakım desteği de sağlıyor. Aylığın tutarı bin 384 lira 59 kuruş. Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Hane içinde kişi başı gelirin bin 219 liranın altında olması gerekiyor. Şartlar sağlanırsa 2 aylık birden alınabiliyor. Ocak'ta bu destekler zamlanacak.
26 BİN ECZACIYA DESTEK PAKETİ
Halkbank ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokol ile 26 bin eczacıya 500 bin liraya kadar kredi desteği verilecek. Toplam kredi hacminin 13 milyar liraya ulaştığı proje kapsamında, eczacılara yenilikçi avantajlar da sunulacak. Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında ülke genelindeki 26 bin 500 civarındaki eczaneyi ilgilendiren ve Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ile Eczacı Destek Paketi'ni içeren işbirliği protokolü imzalandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Eczacı Destek Paketi ile eczacılarımıza 500 bin liraya kadar destek verme imkanı sunulacaktır" dedi.
MERCEDES 2. EL 10 YAŞINDA
Mercedes-Benz Türk'ün kamyon ve otobüs alanındaki ikinci el faaliyetlerini sürdüren TruckStore ve BusStore, 10'uncu yılını kutladı. TruckStore ve BusStore markaları, bu süre zarfında yaklaşık 20 bin adetlik kamyon ve otobüs satışına imza attı.
ISPARTA'DA DEV ELMA ŞAŞIRTTI
Türkiye'de elma üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Isparta'da elma hasadı başladı. Gelendost ilçesine bağlı Yenici köyündeki 935 gramlık elma görenleri şaşırttı. Üreticiler bu büyüklükteki elmayı ilk kez gördüklerini söyledi. Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, zaman zaman böylesi devasa elmalarla karşılaştıklarını belirterek, "Allah'ın verdiği bir nimettir bize bu. Normal büyüklükteki elmalarımız da 400 gram geliyor" dedi.
8 AYDA 31 MİLYON TURİST AĞIRLANDI
Türkiye, yılın 8 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. En çok ziyaretçi yüzde 15.40 artış ve 4 milyon 831 bin 341 kişi ile yine Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 13.71 artış ve 3 milyon 384 bin 199 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 17.35 artış ve 1 milyon 849 bin 764 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran takip etti.
İSTANBUL DOLULUKTA AVRUPA 7'NCİSİ
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı 'Ağustos 2019 Ülke Performans Raporu'na göre, Türkiye'nin aylık bazda otel dolulukları uzun bir aradan sonra Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İstanbul da aylık bazda da olsa yeniden Avrupa'nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri oldu. İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7'nci sırada yer aldı.
KARTI ÇALINANIN PARASI BANKADAN
Kredi kartı çalınan tüketici, çalınan kartla alışveriş yapılmasından bankanın sorumlu olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu. Tam 14 senedir bitmeyen davaya müdahil olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yapılan alışverişten hem bankanın, hem de pos cihazının kullanıldığı işyeri sahibinin sorumlu olduğuna karar verdi. 2005 yılında meydana gelen olayda, kartın çalınan tüketici, bankayı aramış, hırsız ise 4 dakika önce 4 bin liralık işlem yapmıştı.
4 BİN 500 LİRA MAAŞLA ÇOBAN BULUNAMIYOR
Yozgat'ta nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlarken, 4 bin 500 lira maaşla çalıştırılacak çoban bulunamıyor. Köy çobanları konusunda büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlar, çareyi komşu illerde aramaya çalışıyor. Ankara'dan gelen çobanlar, Yozgat'ta 4 bin 500 liraya çobanlık yapıyor. Yılın 6 ayını Yozgat'ta çobanlık yaparak değerlendiren çobanlar, kış mevsiminde ise tekrar memleketlerine geri dönüyor.
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