Tekstile yüksek lisans katkısı
Giriş Tarihi: 01.10.2019
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Türkiye'deki ilk tezli Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programı hayata geçiriliyor.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Türkiye'deki ilk tezli Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programı hayata geçiriliyor. İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İTÜ'nün yetiştirdiği lisansüstü öğrencilerimizin, üretecekleri tezlerle hem akademik literatürü geliştireceklerine hem de yeni üretim teknikleriyle sektörümüze katma değer sağlayacaklarına inancım tam" dedi.
İTHiB Başkanı Ahmet Öksüz de bu yıl başlattıkları Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi'yle ilgili bölüm kontenjanlarının yüzde 42'den yüzde 92'ye çıktığı bilgisini paylaştı.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Konut kredisi yapılandırma faiz oranları ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi hesaplama!
- Emekliye 6.65 memura 5.65 zam!
- 3 bankadan müjdeli haber… Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Bakan Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nın detaylarını paylaştı
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?
- Konut kredisine indirim müjdesi
- Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç?
- Yaşlıya 673 bakana 1.462 TL
- Konut kredisi yapılandırma nasıl yapılır?
- Otomobilde 23 bin TL cepte
Daha Fazla Gör
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?
- Serdal Adalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş başkan adayı olacak mı?
- Canevim 17. bölüm final sezonu tek parça izle! Canevim yeni bölüm
- DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!
- Eylül ayı enflasyon oranı ne kadar? 2019 Eylül TEFE TÜFE enflasyonu yüzde kaç?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?
- Genel af çıkacak mı? Genel af son dakika yargı paketinde neler var? Ceza indirimi olacak mı?
- Canevim neden yok, bitti mi? 30 Eylül ATV yayın akışı Canevim yeni bölüm ne zaman?
- BİM aktüel 4 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu ısıtıcı ürünler sunuyor!
- 2019 Safer ayı ne zaman? Safer ayı nedir, faziletleri nelerdir?
- PKK'ya darbe üstüne darbe! Öldürülen terörist sayısı 44 oldu
- Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS PSG maçı ne zaman saat kaçta?