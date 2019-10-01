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Konut kredisine indirim müjdesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.10.2019
KONUT KREDİSİNE İNDİRİM MÜJDESİ

, ve ’tan ’tan önce konut kredisi kullananlara müjde geldi. Krediler aylık yüzde 0.99 oranıyla yenilenecek.

Merkez Bankası'nın indiriminin ardından elini taşın altına koyarak konut kredisinde faizi yüzde 0.99'a çeken kamu bankalarından vatandaşa bir müjde daha geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, konut kredisi faizlerinde 'ta gerçekleştirilen indirimden önce kredi kullanan ve mevcut kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan müşterilerine, kredilerini aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlayacak.



BAŞVURU GEREKİYOR
3 bankadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan faiz indiriminden faydalanmak isteyen müşterilerin, ilgili şubelerine başvurması gerekmekte olup 500 bin liranın altında kredi borcu olanların aylık yüzde 0.99 oranından, 500 bin lira üzerinde borcu bulunanların ise bankaların bu tutar için uyguladığı cari faiz oranlarından kredileri yenilenebilecektir."






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