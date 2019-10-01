Dolar ve Euro ne kadar? 1 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
Dolar ve Euro ne kadar oldu? sorusu vatandaşlar tarafından internet üzerinden aratılıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 5,6580 liradan, euro 6,1630 liradan güne başladı. Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti, Pazartesi günü 0.2 dolar artışla varil başına 62.51 dolara yükseldi.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,6580 liradan, euro 6,1630 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6560 liradan alınan dolar, 5,6580 liradan satılıyor.
6,1610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6480 lira, euronun satış fiyatı ise 6,1600 lira olmuştu.
OPEC PETROL SEPETİ VARİL BAŞINA 62.51 DOLARA YÜKSELDİ
OPEC'in verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı bir önceki gün 62.31 dolar düzeyindeydi.
OPEC verilerine göre, petrol sepetinin varil fiyatı 27 Eylül'de sona eren haftada, 2.59 dolar düşüşle ortalama 63.12 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 65.71 dolar düzeyindeydi.
OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.
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