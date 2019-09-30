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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?
Ekim ayına girilmesiyle birlikte 2019 Ekim ayı kira artış oranı araştırılmaya başlandı. Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kirada oturan ve yıllık sözleşmesi sona erecek vatandaşlar Ekim ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. Kira artış oranları her ay TEFE TÜFE rakamlarına göre değişiklik göstermektedir. Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil TÜFE oranlarına göre belirleniyor. Peki, 2019 Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.09.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 20:36
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