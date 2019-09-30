2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?

2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2019 Ekim kira artış oranı hakkında kiracılar ve ev sahipleri sorgulama yapıyor. Ekim ayı itibariyle kira sözleşmeleri sona eren vatandaşlar, yapılacak yeni sözleşmede kira zam oranlarının belirlenmesi için masaya oturuyor. Peki, Ekim ayı TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı? Kira fiyatlarında tavan zam oranı TÜFE rakamları üzerinden hesap ediliyor. Ancak bu oran zorunluluk içermiyor. Kira ve ev sahipleri arasında yapılacak anlaşmayla daha düşük bir zam oranı belirlenebilmektedir. İşte, Ekim ayı 2019 kira artış oranı ne kadar sorusuna dair merak edilenler…