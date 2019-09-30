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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?

Ekim ayına girilmesiyle birlikte 2019 Ekim ayı kira artış oranı araştırılmaya başlandı. Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kirada oturan ve yıllık sözleşmesi sona erecek vatandaşlar Ekim ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. Kira artış oranları her ay TEFE TÜFE rakamlarına göre değişiklik göstermektedir. Kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil TÜFE oranlarına göre belirleniyor. Peki, 2019 Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 30.09.2019 20:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 20:36
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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?

2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2019 Ekim kira artış oranı hakkında kiracılar ve ev sahipleri sorgulama yapıyor. Ekim ayı itibariyle kira sözleşmeleri sona eren vatandaşlar, yapılacak yeni sözleşmede kira zam oranlarının belirlenmesi için masaya oturuyor. Peki, Ekim ayı TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı? Kira fiyatlarında tavan zam oranı TÜFE rakamları üzerinden hesap ediliyor. Ancak bu oran zorunluluk içermiyor. Kira ve ev sahipleri arasında yapılacak anlaşmayla daha düşük bir zam oranı belirlenebilmektedir. İşte, Ekim ayı 2019 kira artış oranı ne kadar sorusuna dair merak edilenler…

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?

KİRA ARTIŞI ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

2019 yılında yapılan yasal değişiklik ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı.

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?

Bu sayede kiracılara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçilmiş oldu. Açıklanan bu rakamlar için bilinmesi gereken en önemli nokta bunun kesin kira artış oranı olarak hesaplanmayacağıdır.

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?

Açıklanacak kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir.

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2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar? 2019 Ekim TEFE TÜFE kira artış oranı açıklandı mı?

Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde kira artış oranı yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir.