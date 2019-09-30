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Polis olmanın şartları değişiyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.09.2019
POLİS OLMANIN ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre; öğrenci adayları A dilim uymak zorunda olacak. Yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak Emniyet'te görev alamayacak.

Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre; öğrenci adayları A dilim uymak zorunda olacak. Yapılan bir diğer düzenleme ise psikiyatrik hastalığı olanlar memur olarak Emniyet'te görev alamayacak. Emniyet hizmetleri sınıfından ayrıldıktan sonra geri dönüşlerde, A-B-C dilimi şartları aranacak. D dilimi şartlarını taşıyanlar ise bu sınıfa atanamayacak.

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