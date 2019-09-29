İşte geleceğin toplu taşıma aracı...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
Özel geliştirilen bir tüpün içerisinde aşırı yüksek hızda yeni nesil tren sistemi olarak tanımlanan hyperloop, dün New York'ta görücüye çıktı. İşte Takvim Gazetesi’nde yer alan 29 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından haberlerden bazıları...Özel geliştirilen bir tüpün içerisinde aşırı yüksek hızda yeni nesil tren sistemi olarak tanımlanan hyperloop, dün New York'ta görücüye çıktı. ABD'li milyarder Richard Branson'un Virgin firmasının çalışmasını yürüttüğü ve Nevada Çölü'nde yapılan testte saatte 386 kilometre hıza ulaşan araç XP-1, Rockefeller binası önünde sergilendi. Hyperloop sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, geleceğin toplu taşıma teknolojisi olarak görülen sistemin 2030 yılında devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi.
600 MİLYON KİŞİYE AYAKKABI ÜRETTİLER
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 62'nci kez görücüye çıkıyor. Dünya nüfusunun yüzde 12'sine ayakkabı satan 500'e yakın firmanın 1.000'in üzerinde markasını sergileyeceği fuara, 5 bini yabancı olmak üzere 30 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor.
YILDA 214 MİLYAR LİRA ÇÖPE GİDİYOR
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira." dedi. Aziz Akgül, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin çeşitli sebeplerden dolayı yüzde 25-40'ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyledi.
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