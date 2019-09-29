Katar Havayolları 13 bin lira maaşla hostes arıyor
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Katar Havayolları, İstanbul'da 19 Ekim'de kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek. Katar Havayolları'nda çalışmak isteyenler 19 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek.Katar Havayolları, İstanbul'da 19 Ekim'de kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek. İlana başvurular başlarken, işe kabul edilenlere verilecek olan maaş ortalamaları da belli oldu.
Şirketin, kabin görevlisi olanlara başlangıç maaşı olarak uçtuğu saate göre 1.235 - 2 bin 300 dolar arasında maaş vereceği öğrenildi.
İŞTE GEREKLİ ŞARTLAR
Adaylara başvurularda para alınmadığı uyarısı da yapan Katar Havayolları, kabin görevlisi olmaya hak kazananlar Doha'da ücretsiz konaklayacak. Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:
Minimum 21 yaşında olmak, Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek, Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce bilmek, Doha'ya taşınmaya istekli olmak, Minimum lise mezunu olmak.
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