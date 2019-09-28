75 milyon turist 65 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi'ni açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda 2020'de Türkiye'nin tanıtımında kullanılacak reklam filmi ilk kez gösterildi.





STRATEJİ DEĞİŞTİ

Bakan Ersoy, hedeflenen turist sayısının 75 milyondan fazla, turizm gelirlerinin ise 65 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye hedefe ulaşmak için turizm stratejisinde de değişikliğe gitti. Buna göre, gelir ve pazar odaklı büyüme modeline geçilecek. Geçen yıl 18 milyon dolar olarak gerçekleşen tanıtım bütçesi 2020'de 10 kat artışla 180 milyon dolara çıkarılacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın da katkısıyla tanıtım bütçesi 2023'te 220 milyon dolara çıkacak. Turist başına 647 dolar seviyesinde bulunan ortalama harcama tutarı 2023'te 867 dolara yükselecek. Ortalama geceleme sayısının 9.9'dan 10'a çıkarılması, gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşılması hedefleniyor.



YENİ ODAK PAZARLAR

Türkiye'nin mevcut ana pazarları dışında yeni odak pazarlar belirlediklerini söyleyen Ersoy, "Uzak Doğu ve Pasifik bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya gibi yükselen pazarlara odaklanacağız. Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlarımız içerisine alınacak" dedi. Bu konuda THY ile de işbirliğine gideceklerini belirten Ersoy, "Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı ek slot taahhütleri yapıyoruz. THY ile ortak reklam ve pazarlama faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.



867 DOLAR GELİR HEDEFİ

Ziyaretçi başına ortalama turizm harcamasını 2023'te 867 dolara, kişi başı gecelik harcamayı da 86 dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, "Gastronomi tanıtımını ayrı bir başlık altında ele alacağız. UNESCO'dan tescilli marka şehirlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Kültür turları ile sağlık turizmini büyüteceğiz" açıklamasını yaptı.



THOMAS COOK İÇİN FORMÜL

ERSOY, Thomas Cook'un tasfiyesinden Türkiye'nin en az şekilde etkilenmesi için buradan boşalacak kapasiteyi doldurmak amacıyla EasyJet, Jet2 ve British Airways'in Türkiye'nin tatil beldelerine ek kapasite yaratmaları konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yeni yol haritasının turizm sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Sabah