Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası enerji altyapılarında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. öte yandan Bakan Dönmez, doğalgaz fiyatlarında kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"DEPREM SONRASI VANALARI KAPATIN, ŞARTELİ İNDİRİN"



Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'daki deprem sonrası enerjideki durum hakkında bilgi veren Dönmez, "Dün orta şiddetli bir deprem yaşadık. Enerji altyapılarımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'da 22 bölgede kesinti oldu, sensörlerin devreye girmesinden kaynaklı. Bir sorun olmadğı anlaşılınca elektrikler verilmiş oldu. Doğalgazda da sorun yaşamadık. Bazen ocağında vatandaşımız yemek pişiriyor olabilir, gaz kesildi gaz geldiğinde doğalgaz sızması söz konusu olabilir. Deprem geçer geçmez vanaların kapatılması lazım. Elektrikte merkezi şartelin söndürülmesi lazım. Biz şebeke bazında gerekli tedbirleri alıyoruz. Binaların içinde müdahaleyi vatandaşların yapması gerekiyor" dedi.

"DOĞALGAZ ARZINDA SIKINTI YOK"

Doğalgaz arzı ve depolamayla ilgili konuşan Dönmez şunları söyledi: "Depolar sayesinde doğalgazda arz sıkıntısı yok. Tuz Gölü'nde işletmeye alınan 600 milyon metreküplük bir depomuz var. Bir de temeli geçen aylarda atılan bir proje başlattık. O bitince 2023 -2024 gibi Tuz Gölü'nde 5,4 milyar metreküplük depo kapasitesine ulaşacağız. Silivri'de hedef 4,6 milyar metreküpe ulaşmak. Hedefimiz yüzde 20'sini depolamak. Elektrikte de bir miktar arz fazlamız var. İhraç etmek için çalışıyoruz. Irak'la görüşmelerimiz var. "

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Dönmez şunları kaydetti:



"Doğalgazda ve petrolde ülkemiz dışa bağlı. Dışarıdan aldığımız ürünü dövizle alıyoruz. Kontrol edemediğimiz bir mekanizma var. Petrol fiyatlarına bağlı olarak gelişiyor. Bugünkü petrol fiyatlarının 6 ay sonra doğalgaz fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Maliyetler değiştikçe tarifelere yansıyacak. Doğalgaz tarafında BOTAŞ fedakarlık yaparak süreci yönetmeye çalışıyor. Kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacak."