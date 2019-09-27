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Vatandaşlar isterse kişisel verilerini sildirebilecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
VATANDAŞLAR İSTERSE KİŞİSEL VERİLERİNİ SİLDİREBİLECEK

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin silinmesini isteme hakkı bulunduğu bildirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verileri işlenen gerçek kişilere, birçok hak tanındığı belirtildi.

Anayasa ile kişilere, "kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı" tanındığı ifade edilen açıklamada, vatandaşların, veri sorumlusuna başvurarak kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, verilerin yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerin otomatik sistemlerle analiziyle kişinin aleyhine sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, veri işlemeden dolayı zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunduğu vurgulandı.

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