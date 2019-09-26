İŞKUR TYP kura ile personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP sonuç sorgulama 2019
İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilmek üzere İzmir, Aydın, Ağrı, Antalya, Artvin, Bolu, Bayburt, Ordu, Van, Düzce ilerinde 6.800 kişilik personel istihdam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek adaylar başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamladı. Buna göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede sonuçlar açıklanacak. İŞKUR'un E-Devlet sayfası üzerinden sorgulanabilecek olan İŞKUR TYP başvuru sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından kolayca öğrenilebilecek.
İŞKUR TYP personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Güvenlik, MEB Çevre Düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik alanlarında görevlendirilecek İŞKUR'un Toplum Yararına Programları (TYP) başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Buna göre 6.800 kişilik personel istihdam edilecek.
İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR TYP personel alım başvuruları sona erdi. Başvurular değerlendirmeye alınırken, kısa sürede sonuçlar açıklanacak. Adayların belirleceği sonuç işlemlerinin ne zaman kamuoyuna duyurulacağı henüz netlik kazanmadı. Tarih belli olduğunda haberimizden erişebilirsiniz.
ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.
- Noter kurası yöntemi,
- Liste yöntemi,
- Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
TYP HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ VE MAAŞLAR
Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilecek adaylar Asgari ücret (2.020,90 TL) alacak. Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL) karşılanacaktır. TYP'de haftalık çalışma süresi ise kırk beş saattir.
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