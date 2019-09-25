Staj sigortasıyla erken emeklilik
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Ev kadınlarının ve çalışan annelerin emeklilik hakkına erişebilmesi kolaylaştırılıyor. Staj yapan anneler, borçlanmayla emeklilik yaşını geriye çekebiliyor.Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri yapılırken, mevzuatlar yenilenecek. Anneler stajın başladığı tarihten sonra yaptıkları 3 doğuma kadar rahatça borçlanabilecek. Staj sigortası olanların doğum borçlanmasında elde ettiği bir diğer önemli kazanım da erken emeklilik olacak. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Staj kapsamında kısa vadeli sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladıkları süre içindeki doğumlarını borçlanabiliyor. Böylece ilk kez çalışmaya başladıkları tarih borçlandıkları süre kadar geri çekiliyor.
12 MİLYON KADIN FAYDALANACAK 12 MİLYON KADIN FAYDALANACAK
Hiçbir sigorta başlangıcı olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik için de adeta seferberlik başlatıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de 12 milyona yakın ev kadını bulunuyor. Bu kadınların çalışmadan emeklilik hakkı var.
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