1 günde 3 gemi dolusu turist
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 dev gemiyi ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama Bayraklı Wind Star ve Seven Seas Voyager ile Malta bayraklı Celestyal Olympia isimli 3 kruvaziyer yanaştı.Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 dev gemiyi ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama Bayraklı Wind Star ve Seven Seas Voyager ile Malta bayraklı Celestyal Olympia isimli 3 kruvaziyer yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 630 yolcunun bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı, bazı yolcularla bin 500 personel, ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Kuşadası'na dün 3 dev gemi birden geldi. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2020'de limana 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek' dedi.
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