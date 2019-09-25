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1 günde 3 gemi dolusu turist

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.09.2019
1 GÜNDE 3 GEMİ DOLUSU TURİST

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 dev gemiyi ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Limanı'na ve ile Malta bayraklı isimli 3 kruvaziyer yanaştı.

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 3 dev gemiyi ağırlayarak sezonun en hareketli günlerinden birini yaşadı. Limanı'na ve ile Malta bayraklı isimli 3 kruvaziyer yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı 2 bin 630 yolcunun bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı, bazı yolcularla bin 500 personel, ilçe merkezini gezdi, alışveriş yaptı. Kuşadası'na dün 3 dev gemi birden geldi. Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, "2020'de limana 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin gelecek' dedi.

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