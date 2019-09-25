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Vakıf Katılım’dan 525 milyonluk ihraç

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.09.2019
VAKIF KATILIM’DAN 525 MİLYONLUK İHRAÇ

, iştiraki olan aracılığıyla 525 milyon lira tutarında, 48 gün vadeli kira sertifikası ihracı yaptı. İşte Takvim Gazetesi’nin 25 Eylül 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Vakıf Katılım, iştiraki olan aracılığıyla 525 milyon lira tutarında, 48 gün vadeli kira sertifikası ihracı yaptı. Genel Müdürü İkram Göktaş, misyonlarının sektörü ve ekonomiyi büyütmek olduğunu söyledi.

GÜZEL REKOR
İstanbul Fuarcılık tarafından desteğiyle düzenlenen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul rekor ziyaretçi ile kapılarını kapadı. Kozmetik, güzellik ve sağlık alanında 400'ün üzerinde markanın bir araya geldiği fuarı, 20 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

DENİZBANK'TAN SANATA DESTEK
Çocuklar için özel olarak hazırlanan DenizBank Çocuk Operası 'Papagenolar' İstanbul'da izleyicilerle buluştu. Caner Akın'ın rejisörlüğünde, sahneye konan gösteri 5 Ekim, 2 Kasım ve 22 Aralık'ta tekrar perde açacak. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Daha yaşanır bir dünya için kültür sanata katkı sunmak sosyal sorumluluğumuz" dedi.

HALKALI-KAPIKULE HATTINDA İLK KAZMA
İstanbul Havalimanı'nı şehre bağlayacak iki hattan biri olan Gayrettepe'de tünelin ucu görünürken, Halkalı hattında ise temel bugün atılıyor. 'de temeli atılacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'ne AB'den 275 milyon euro fon sağlanacak.

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