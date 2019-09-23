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TOKİ'den evde yüzde 22 indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2019
EVDE YÜZDE 22 İNDİRİM

’nin yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor. Konut ve işyeri alanlar, borcunu kapatıp tapusunu alabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. İsteyenler, konut kredisi kullanabilecek.

TOKİ'nin borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. İsteyenler, konut kredisi kullanabilecek.

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