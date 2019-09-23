TOKİ'den evde yüzde 22 indirim

TOKİ’nin yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor. Konut ve işyeri alanlar, borcunu kapatıp tapusunu alabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, 18 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. İsteyenler, konut kredisi kullanabilecek.

borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasına başvurular bugün başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen kampanyada alıcılara peşin ödemelerdeindirim yapılacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Bu kişiler, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerdeindirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları,'e kadar ilgili bankaya başvurabilecek. İsteyenler, konut kredisi kullanabilecek.