Antalya'da turizm patlaması
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Turizmde rekorlar yılı ilan eden ve turist sayısında bu yıl 16 milyonu hedefleyen Antalya, Eylül'ü de hareketli geçiriyor. Eylül’ün ardından Ekim’i de dolu geçirecek Antalya, 16 milyon turist hedefini aşabilir.Turizmde rekorlar yılı ilan eden ve turist sayısında bu yıl 16 milyonu hedefleyen Antalya, Eylül'ü de hareketli geçiriyor. Eylül'ün ilk 19 gününde 1.4 milyon turist kente geldi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Bu yıl için belirlenen 16 milyon hedefine ulaşılabilir. Belki bir miktar üstüne de çıkılabilir" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da çok iyi bir Eylül ayı geçirildiğini aktararak, "Tesisler dolu diyebiliriz. Ekim için rezervasyon akışı gayet iyi" diye konuştu.
52 MİLYONLUK HEDEF TUTACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tüm sezon iyi gitti. Bu yıl 52 milyon turist hedefimiz vardı, bu hedefi yakalayacağız" dedi. Ersoy, "Bizim 2020, 2021, 2022 ve 2023'e kadar yoğun büyüme hedefimiz var. Hem kişi sayılarında hem de gelirlerde büyüme hedefimiz var" açıklaması yaptı.
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