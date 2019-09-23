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Bakan Pakdemirli açıkladı! Çin'e süt ihracatının yolu açıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
BAKAN DUYURDU! 'TÜRK SÜTÜ' İÇİN YENİ DÖNEM

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılan ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." dedi.

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan , "'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası ��zerinde anlaşmayı sağladık." dedi.

İHRACAT BAŞLAYACAK

Pakdemirli, "67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben düşük riskli süt ürünleri için başlayacak." diye konuştu.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK SÜTÜ İÇİN YENİ DÖNEM

Bakan Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." dedi.

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