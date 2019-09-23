Bakan Pakdemirli açıkladı! Çin'e süt ihracatının yolu açıldı
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Süt Zirvesi'ne katıldı. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası ��zerinde anlaşmayı sağladık." dedi.
İHRACAT BAŞLAYACAK
Pakdemirli, "67 adet işletmenin CİFER sisteminde kaydı yapıldı. Çin tarafının onaylamasına takiben düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak." diye konuştu.
ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." ifadelerini kullandı.
TÜRK SÜTÜ İÇİN YENİ DÖNEM
Bakan Pakdemirli, "Çin'e süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladık." dedi.
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