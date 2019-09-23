İŞKUR en az ilkokul mezunu 43 bin personel alımı yapıyor! İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? (23 EYLÜL)

İŞKUR, on binlerce işsiz vatandaşa meslekleri ve yetilerine göre iş imkanı sunuyor. Türkiye'deki birçok holding ve kurumun işe alım için yetkilendirdiği İŞKUR'un resmi sitesindeki ilanlar büyük ilgi görüyor. En az ilkokul mezunu olma şartı taşıyan ilanlara her gün bir yenisi ekleniyor. İstihdama büyük katkı sunan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinde 23 Eylül itibarıyla 43 bin personel alım ilanı bulunuyor. Değerlendirmelerin ardından başvuru şartlarını taşıyan binlerce kişi, belirlenen şirketlerdeki uygun pozisyonlara yerleştirilecek.Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR personel alım şartları neler? İşte 23 Eylül itibarıyla en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak ilanlar...

İŞKUR tarafından personel ve memur alımları devam ediyor. İŞKUR aracılığı ile birçok kamu kuruluşu ve özel sektör şirketleri personel alımı yapıyor. İŞKUR, işsiz vatandaşlara çalışma fırsatı sunarken, ilanlarını da her gün güncelleyerek istihdama büyük katkı sağlıyor. İŞKUR'un resmi sitesi üzerinde 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla farklı alanlarda 43 bin personel alım ilanı yer alıyor. İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvuru yapılacağı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte İŞKUR iş ilanları ve başvuru detayları...

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