İŞKUR en az ilkokul mezunu 43 bin personel alımı yapıyor! İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? (23 EYLÜL)
İŞKUR, on binlerce işsiz vatandaşa meslekleri ve yetilerine göre iş imkanı sunuyor. Türkiye'deki birçok holding ve kurumun işe alım için yetkilendirdiği İŞKUR'un resmi sitesindeki ilanlar büyük ilgi görüyor. En az ilkokul mezunu olma şartı taşıyan ilanlara her gün bir yenisi ekleniyor. İstihdama büyük katkı sunan İŞKUR'un resmi sitesi üzerinde 23 Eylül itibarıyla 43 bin personel alım ilanı bulunuyor. Değerlendirmelerin ardından başvuru şartlarını taşıyan binlerce kişi, belirlenen şirketlerdeki uygun pozisyonlara yerleştirilecek.Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR personel alım şartları neler? İşte 23 Eylül itibarıyla en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak ilanlar...
İŞKUR tarafından personel ve memur alımları devam ediyor. İŞKUR aracılığı ile birçok kamu kuruluşu ve özel sektör şirketleri personel alımı yapıyor. İŞKUR, işsiz vatandaşlara çalışma fırsatı sunarken, ilanlarını da her gün güncelleyerek istihdama büyük katkı sağlıyor. İŞKUR'un resmi sitesi üzerinde 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla farklı alanlarda 43 bin personel alım ilanı yer alıyor. İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvuru yapılacağı binlerce kişi tarafından araştırılıyor. İşte İŞKUR iş ilanları ve başvuru detayları...
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Antalya'da turizm patlaması
- Bakan duyurdu! 'Türk Sütü' için yeni dönem
- İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti
- Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Thomas Cook duyurusu
- EYT Meclis yolunda! İki model üzerinde duruluyor...
- Prim şartına takılanlar dikkat! 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı...
- TOKİ'den bir indirim daha! Başvurular başladı
- Skandal görüşme hakkında sert açıklama!
- Evde yüzde 22 indirim
- 17 milyona yeni maaş
- 2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?
- Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?
- Başkan Erdoğan'dan ABD’de Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında flaş açıklamalar
- 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler olur?
- Emine Erdoğan Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle görüştü
- Başkan Erdoğan ABD'de Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü
- ABD'den Çin'e yöneik çağrı: Karşı durun!
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Bu maçın suçlusu Fatih Terim'dir!
- Son dakika: Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
- Kim Milyoner Olmak İster'e yeni sunucu! Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kimdir?
- Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim hakkında inceleme başlatıldı
- KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2019 KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu?