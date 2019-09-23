İstanbul Havalimanı Polonya'ya ilham oldu

Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı'nı kamu-özel sektör ortaklığı ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz" dedi.

Varşova yakınlarındayapılacak Merkez Havalimanı için'nı kamu-özel sektörortaklığı ve finansal yönden derinlemesineincelediklerini belirterek, "Bizim içinbunun nasıl başarıldığını bilmekilgi çekici olacak. İstanbulHavalimanı'nın finansal yapısı,bizim için çok ilham verici.İstanbul'daki projede yer alanşirketlerle işbirliğini de masayayatırıyoruz" dedi. Wild,'nın İstanbulHavalimanı'nakatılmadıklarınıbelirtti.