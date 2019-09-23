İstanbul Havalimanı Polonya'ya ilham oldu
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı'nı kamu-özel sektör ortaklığı ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz" dedi.Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı'nı kamu-özel sektör ortaklığı ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, "Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı'nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul'daki projede yer alan şirketlerle işbirliğini de masaya yatırıyoruz" dedi. Wild, Polonya Merkez Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na rakip olacağı konusundaki analizlere katılmadıklarını belirtti.
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