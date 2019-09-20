Turkuvaz Medya, Moskova’da inşaat sektörünü bir araya getirdi
Moskova’da gerçekleşen Proestate Uluslararası Gayrimenkul Yatırımı Forumu’na Turkuvaz Medya, Para ve Forbes dergileri ile katıldı. Turkuvaz Medya’nın THY ana sponsorluğunda forum içinde düzenlediği özel etkinliğe çok sayıda üst düzey isim katıldı.
Moskova'da gelenekselleşen Proestate Uluslararası Gayrimenkul Yatırımı Forumu, bu yıl 13. kez kapılarını açtı. 18-20 Eylül tarihleri arasında Radisson Collection Hotel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forum, 800'den fazla uluslararası gayrimenkul şirketinden 2 bine yakın uzmanı bir araya getirdi. 200 konuşmacının bilgi ve tecrübelerini paylaştığı forumda, Turkuvaz Medya da Para ve Forbes dergileri ile yerini aldı. Turkuvaz Medya'nın THY ana sponsorluğunda forum içinde düzenlediği özel etkinliğe çok sayıda üst düzey isim katıldı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Moskova Hükümeti Yeni Bölge Geliştirme Dairesi Başkanı Vladimir Zhidkin, Moskova Türk Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Zeynep Gündüz ve Proestate Forum Direktörü Pavel Goncharov'un birer konuşma yaptığı özel etkinlikte, uluslararası gayrimenkul firmalarının temsilcileri ve yatırımcılar bilgi paylaşımı yapma fırsatı buldu.
"Küresel Büyümenin İki Başkenti" temalı özel etkinlik, Rusya ve Türkiye arasındaki sektörel bağların güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi. Turkuvaz'ın özel etkinliğine, Emlak Konut Gayrimenkul, THY Moskova Ofisi, İTO, JSC İşbank, Lal Değerleme ve RJ Models gibi önde gelen kurumların yetkilileri katıldı.
"EKİM'DE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANACAK"
TC Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Turkuvaz Medya'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları aktardı: "İki ülke liderleri arasında son yıllarda artan pozitif ilişkilerin ticari ilişkilerimize de pozitif katkı sunacağına inanıyorum. İki ülke arasında 100 milyar dolar olan ticaret hacmi hedefimize çok kısa sürede ulaşacağımızdan şüphem yok. Konut ve emlak alanında Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ile detaylarını konuştuğumuz mutabakat zaptı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile Yakuşev arasında Ekim ayında imzalanacak."
"TÜRK FİRMALARI RAKİPSİZ"
Yaptığı konuşmada Türk-Rus ilişkilerinin giderek güçlendiğine işaret eden Moskova Hükümeti Yeni Bölge Geliştirme Dairesi Başkanı Vladimir Zhidkin ise, "Türk inşaat firmaları faaliyet, kalite ve fiyat bakımından rakipsiz. Yeni Moskova bölgesi için geliştirilen proje sayısının artışı, hem yüklenici hem yatırımcı olarak Türk firmalarına geniş bir çalışma alanı sünüyor" dedi.
RUSYA PAZARI İÇİN BAĞLANTI NOKTASI
Rusya'nın yeniden inşa edilmesinde önemli rol oynayan Türk müteahhitlik firmaları için yeni iş fırsatları sunan Proestate, Türkiye'deki projelerin uluslararası arenada tanıtımı için de değerli bir platform olarak görülüyor. Rusya pazarı için benzersiz bir network imkânı sağlayan ve bağlantı noktası olarak görülen Proestate, iki ülkenin kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarındaki çalışmaları açısından ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.
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