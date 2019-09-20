TOKİ'den dar gelirliye 350 TL taksitle ev fırsatı! TOKİ asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir?
Dar gelirliye konut üretmeye devam eden TOKİ, 26 ilde 2 binden fazla daireyi satışa sundu. Evlerin fiyatı 103 bin, taksiti ise 350 liradan başlıyor. Dar gelirli vatandaşlar için 26 şehirde, toplam 2 bin 395 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Eylül ve 31 Aralık olarak iki gruba ayrılıyor. 350 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma şansının sunulduğu bu konutların fiyatları 104 bin 518 lira ile 344 bin 234 lira arasında değişiyor. Peki TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir? İşte detaylar...
TOKİ dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlara ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Konut almak isteyen binlerce kişi TOKİ ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. TOKİ, 50 bin sosyal konut seferberliği kapsamında, kurayla ev sahibi yapmayı sürdürürken, bir yandan da kuraya girmeden başvuru önceliği yöntemiyle açık satış yapıyor. Başkan Erdoğan'da 50 bin sosyal konut projesinin rekor ilgi görmesinin ardından bu projelere devam edilmesi talimatını vermişti. Bankalardan çeşitli sebeplerle konut kredisi çekmek ve onay almakta zorlanan ya da peşinat tutarı için sıkıntı yaşayan kişilere TOKİ düşük peşinatlı konut satışı yapıyor. TOKİ alt gelir grubu konut projelerinde sadece 350 lira taksitle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Peki TOKİ'den asgari ücretli, emekli, dar gelirli ev alma başvuru şartları nedir?
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