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İGA'dan "yemek ihalesi" hakkında açıklama: Hizmet vermeye devam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2019
İGA'DAN AÇIKLAMA: HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

Havalimanı İşletmesi AŞ, mevcut faaliyet gösteren yemek firmasının 2029 yılına kadar 'nın inşaatına ve İGA Havalimanı İşletmesi AŞ’ye hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu.

Havalimanı İşletmesi AŞ, tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli sosyal medya ve dijital platformlarda 'İstanbul Havalimanı yemek ihalesinin yenileneceğine ve ihaleye çıkılacağına' yönelik asılsız iddialardan dolayı açıklama yapma gereği doğmuştur." ifadelerine yer verildi.

Mevcut faaliyet gösteren yemek firmasının 2029 yılına kadar 'nın inşaatına ve 25 yıllığına işletmesini üstlenmiş İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'ye hizmet vermeye devam edeceği kaydedilen açıklama, "İGA'nın ismi ile logosunu kullanarak yayınlanan, amacı tamamen dolandırıcılık olan yeni ihaleye çıkıldığı iddialara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. " denildi.

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