4A-4B-4C SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı hesaplama! SSK SGK'dan kaç para emekli maaşı alırım?
Milyonlarca çalışanın en büyük hayali bir an önce emekli olmaktır. Çalışanlar emekli olduktan sonra alacakları maaşları ise oldukça merak ediyor. Bu anlamda çalışırken yapılan ödemeye göre emekli maaşı almak mümkün olabiliyor. Uzun süreli çalışan ve yüksek miktarda prim ödeyen kişiler ise yüksek emekli maaşları alıyor. Emekli maaşları yılda 2 kere yani Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Milyonlarca çalışanın en önemli isteği bir an önce emekli olmaktır. Ayrıca çalışanlar emekli olduktan sonra alacakları maaşları merak ederler. Bu bağlamda çalışırken yapılan ödemeye göre emekli maaşı almak mümkün olabiliyor.
SGK İLE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.
Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.
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