TEB’de konut kredisi faizi % 1.15’e düştü
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranını 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.15'e düşürdü. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, bu indirimle konut kredilerinde uygun faizle kredi veren bankalardan biri olduklarını söyledi.Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut kredisi faiz oranını 120 aya kadar olan vadelerde yüzde 1.15'e düşürdü. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, bu indirimle konut kredilerinde uygun faizle kredi veren bankalardan biri olduklarını söyledi. Yüzde 1.15 faiz oranının 120 aya kadar tüm vadelerde geçerli olduğuna dikkat çeken Mendi, "Üstelik geçerli faiz oranımızda kredi tutarı üst limiti de bulunmuyor. Aynı zamanda tüm müşterilere ödeme güçlerine göre farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz" dedi. Mendi, TEB'in konut kredilerinde bütçesine ve ihtiyacına göre müşterilerini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek için çalıştığını vurguladı.
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