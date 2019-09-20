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Satış artışını ikinci el sırtladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2019
SATIŞ ARTIŞINI İKİNCİ EL SIRTLADI

’ta konut satışlarındaki yüzde 5.1’lik artışın kaynağında ikinci el konut satışlarının olduğunu ifade eden İNDER Başkanı Durbakayım, faiz indirimi teşviğinin sadece yeni konutlara verilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu bankalarının konut kredisi faizlerini düşürmesiyle 'ta konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.1 artarak 34 bin 148 oldu. İpotekli konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, Temmuz'a göre yüzde 161.4 yükseldi. İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının uyguladığı indirimin bekleyen talebi harekete geçirdiğini, ancak bu artışın konut üreticisinin arzu ettiği gibi gerçekleşmediğini söyledi. Bu konuda iki önemli eksik olduğuna dikkat çeken Durbakayım, "Birincisi; gerçekleşen satışların büyük bölümü, ikinci el pazarında oldu. İkinci eksik nokta ise ipotekli satışların kaynağında kamu bankaları vardı. Konut kredisine verilen faiz teşviğinin sadece birinci el pazarına yapılması ve özel bankaların da söz konusu faiz indirimine destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

STOKLAR ERİYOR
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan da konut satışlarının Eylül'de Ağustos'a göre iki katına çıkmasını beklediklerini ifade ederek, "Eylül'de yaklaşık 50-60 bin civarında ipotekli konut kredisi kullanımı bekliyoruz" dedi. Yaklaşık 1 yıldır alt ve orta gelir grubunun gayrimenkul alamadığını ifade eden Taylan, bu grupların çok hızlı bir şekilde alıma geçmesiyle ikinci el stokların hızla azaldığını belirtti.

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