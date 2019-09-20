600 milyon TL’lik fuar
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda 5 Ekim'de İstanbul Viaport Marina'da 4'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda 5 Ekim'de İstanbul Viaport Marina'da 4'üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2020 model tasarım tekneler, dünya ve Türkiye lansmanı yapılacak modeller ve son teknoloji ekipman ile aksesuarların yer alacağı fuarda, toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200'ün üzerinde tekne satışa çıkacak.
Fuarda, fiyatları 60 bin liradan başlayan ekonomik tekneler de yer alacak. 9 gün sürecek GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarı'na bu yıl 15 bini yabancı olmak üzere toplam 60 bin ziyaretçi bekleniyor.
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