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Finansçılar bile gayrimenkul peşinde!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2019
FİNANSÇILAR BİLE GAYRİMENKUL PEŞİNDE!

Son haftalarda çok sayıda finans sektörü çalışanının gayrimenkul almak için satış ofislerine geldiğini söyleyen , ‘Faiz düşüşünün süreceğini ve fiyatların artacağını onlar daha iyi değerlendiriyor’ dedi.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, kredi faizlerindeki düşüşle birlikte satış ofislerinde hareketliliğin başladığını belirterek, son dönemde dolar ve faize yönelen yatırımcının gayrimenkule geri dönmeye başladığını söyledi. Son haftalarda finans sektöründe iş yapan çok sayıda kişinin gayrimenkul almak için satış ofislerine geldiğini anlatan Tahincioğlu, "Faiz düşüşünün süreceğini, maliyetlerin bu kadar arttığı bir dönemde gayrimenkul fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu finans sektöründe çalışanlar daha iyi değerlendiriyor diye düşünüyorum" dedi. Gayrimenkul sektörünün kur ve faizdeki dalgalanmadan en fazla etkilenen sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Tahincioğlu, buna karşılık faizlerin düşmesiyle birlikte 2 yıldır bekleyen talebin harekete geçtiğini anlattı. Önümüzdeki dönemde faiz düşüşünün süreceği, satışların daha da artacağı tahminini dile getiren Tahincioğlu, "Sektörümüz için en kötüsü geride kaldı" diye konuştu.

'ZAM KAÇINILMAZ'
Talepteki daralma nedeniyle, konut üreticilerinin son iki yıldır maliyet artışlarını fiyatlara yansıtamadığını anlatan Tahincioğlu, bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını söyledi. Konut fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Tahincioğlu, firmaların yıl sonuna kadar yüzde 10 ile 20 arasında zam yapmak zorunda olduğunu kaydetti.

YENİ PROJE RUHSAT AŞAMASINDA
Tahincioğlu'nun mevcut projelerindeki 1.5 milyon metrekare inşaatın hızla devam ettiğini anlatan Özcan Tahincioğlu, Çengelköy'de yeni bir projeyi ruhsat aşamasına getirdiklerini açıkladı. Özcan Tahincioğlu; Kartal, Kozyatağı, Beykoz, Beylerbeyi, , Bahçelievler ve 'nda da yeni projeler planladıklarını belirtti.

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