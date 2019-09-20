Faizlerdeki düşüş, TL kredileri zirveye taşıdı!
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Faizlerdeki düşüş, TL kredileri zirveye taşıdı. 12 Eylül’deki faiz indiriminin ardından 2 günde 5 milyar liralık artış yaşandı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 2 trilyon 525 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 9 Ağustos'tan bu yana yaşanan toplam artış 44 milyar lira oldu.Ekonomide başarıyla yürütülen dengelenme süreciyle birlikte makro verilerde yakalanan performans ve Merkez Bankası'nın 1.5 ayda gerçekleştirdiği 7.5 puanlık faiz indirimi, kredi piyasasını canlandırdı.
44 MİLYAR ARTTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sektörünün TL kredi hacmi 16 Eylül itibarıyla 1 trilyon 527 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini gerçekleştirdiği 25 Temmuz'dan bu yana TL kredi hacminde 21 milyar liralık artış yaşandı. Merkez Bankası'nın 12 Eylül'deki faiz indiriminin ardından, TL krediler 2 işlem gününde 5 milyar lira arttı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 2 trilyon 525 milyar liraya ulaştı. Kredi hacminde 9 Ağustos'tan bu yana yaşanan toplam artış 44 milyar lira oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Fitch’e Türkiye isyanı
- Satış artışını ikinci el sırtladı
- Hükümetten müjde: 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
- Atama sevinci
- 600 milyon TL’lik fuar
- Psikolojik baskıya tazminat cezası
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller!
- Emekliye çifte zam birden! Ocak zammıyla en düşük memur emeklisi maaşı...
- Finansçılar bile gayrimenkul peşinde!
- TEB’de konut kredisi faizi % 1.15’e düştü
Daha Fazla Gör
- 20 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet’in yayımladığı Cuma hutbesi!
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD, Çin ile aramızı açmaya çalışıyor
- UEFA ülke sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanları!
- 20 Eylül evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım aylığı (maaşı) yatan iller hangileri?
- Şampiyon 3. yeni bölüm fragmanı - Şampiyon 2. son bölümde Kafkas geçmişle yüzleşti!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı başvuru şartları nelerdir? JGK Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- Trump'ı Netanyahu konusunda böyle uyarmış! "Sizinle oynadılar"
- S. Bratislava Beşiktaş maçı şifresiz veren kanallar! | Bratislava Beşiktaş maçı nereden izlenir?
- Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında mağlup
- Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 36. son bölüm tek parça full izle! | ATV
- Süper Loto sonuçları 19 Eylül Perşembe - Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları!
- Getafe Trabzonspor maçı şifresiz veren kanallar! Getafe Trabzonspor maçı nereden izlenir?