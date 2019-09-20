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Atama sevinci! Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2019
ATAMA SEVİNCİ

Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atandı. Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Bu yıl bin 619 hak sahibinin atamasını yaptık’ dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 425 şehit yakını ve gazinin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; şehit ailelerine, gazi ve gazi yakınlarına hizmet etmenin kendileri için iftihar vesilesi olduğunu vurgulayarak, "İstiyoruz ki sizler daha müreffeh bir yaşam sürdürün. Bunun için de maddi ve manevi tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. 'ın liderliğinde, talimatlarıyla haklarınızı genişletmek için her daim uğraşıyoruz. Şehit yakınlarımızın bir olan hakkını ikiye çıkardık. Vazife malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor. 45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık" dedi. 1995'ten bu yana da kamu kurumlarına 42 bin 537 hak sahibi yerleşti.

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