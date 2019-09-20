TC kimlik no ile SSK ve SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) hizmet dökümü belgesi, kurum çatısı altındaki sigorta kollarına bağlı olarak vatandaşların çalışma süreleri, prim ödemeleri ve toplam kazançları gibi bilgileri içermektedir. SGK hizmet dökümü belgesi içerdiği belgeler ile bir kişinin tüm çalışma yaşamına dair bilgileri sunmaktadır. Bu nedenle de pek çok resmi işlemde ihtiyaç duyduğumuz SGK hizmet dökümü belgesini artık internet ortamından sadece birkaç tıkla alabiliyoruz. E-Devlet Kapısı portalını kullanarak SGK hizmet dökümü sorgulama yapabilirsiniz.
Milyonlarca vatandaş E-Devlet Kapısı portalında en çok SGK hizmet dökümü sorgulama ekranını kullanıyor. Kariyer planlamalarından, emeklilik planlamalarına kadar pek çok işlemi için SGK hizmet dökümü bilgileri gerekiyor. Kredi başvurularından, iş başvurularına kadar pek çok resmi işlemde de gerekli olan SGK hizmet dökümü belgesini E-Devlet portalından alabilirsiniz. E-Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi için öncelikle E-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. E-Devlet sisteminden SGK hizmet dökümü sorgulama yapmak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
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SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?
İnternette SGK hizmet dökümü sorgulama işlemini yapmak istiyorsanız, E-Devlet Kapısı portalında bulunan SGK e-hizmetlerini kullanabilirsiniz. Ülke genelindeki tüm kamu kurumlarının e-hizmetlerini tek bir çatı altında toplayan E-Devlet Kapısı portalında SGK'ya ait e-hizmetlerde bulunuyor. Böylelikle E-Devlet sistemi üzerinden kolayca SGK hizmet dökümü sorgulamalarınızı yapabilirsiniz. SGK hizmet
dökümü sorgulama işlemlerinizi E-Devlet Kapısı portalında kurumun "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulama ekranından gerçekleştirebilirsiniz.
E-Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi için öncelikle E-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. E-Devlet sisteminden SGK hizmet dökümü sorgulama yapmak için sırasıyla aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
Bilgisayarda tarayıcınızın arama kısmına "turkiye.gov.tr" adresini yazarak, E-Devlet Kapısı
portalını açın.
E-Devlet Kapısı portalında kimlik doğrulama için sağ üst kısımda bulunan "Giriş Yap"
seçeneğine tıklayın.
Açılan E-Devlet Kapısı giriş ekranında ise sadece TC ile SGK hizmet dökümü sorgulama için "E-
Devlet şifresi ile giriş" yöntemini kullanarak, kimlik doğrulama yapın. Bunun için E-Devlet
şifresi bölümünde TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi(tüm PTT şubelerinden
alabilirsiniz) girin. İsterseniz diğer E-Devlet giriş yöntemleri olan "mobil imza", "e-imza", "T.C.
kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki giriş yöntemlerini de kullanarak, kimlik
doğrulamasını yapabilirsiniz.
E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama işleminden sonra açılan ana sayfada bulunan "Merhaba,
size nasıl yardımcı olabilirim" yazılı kutucuğa "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" yazın.
Arama sonuçlarında ilk sırada bulunan SGK' nın e-hizmet uygulamasına tıklayın.
"SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" ekranında sigorta hizmet dökümünüze ulaşmak için hangi
sigorta koluna bağlıysanız o sigorta koluna tıklamalısınız.
Sayfada bulunan "4A Tescil Bilgileri", "4B Tescil Bilgileri", "4C Tescil Bilgileri" ve "Banka
Sandığı Tescil Bilgileri" seçeneklerinden size uygun olanına tıklayın.
Bu şekilde SGK tescil bilgilerinizle birlikte SGK hizmet dökümü detaylarınıza ulaşabilirsiniz. Sayfanın en
üstünde kimlik bilgileriniz, altında sigorta tescil bilgileriniz ve en altında sigorta hizmet dökümü
detaylarınız tüm ayrıntılarıyla birlikte yer alır.
SGK Hizmet Dökümü Belgesi Nasıl Alınır?
E-Devlet portalında görüntüleyebildiğiniz SGK hizmet dökümü belgesinin isterseniz çıktısını
alabilirsiniz. SGK hizmet dökümü belgesini E-Devlet Kapısı portalından almak için;
E-Devlet Kapısı'ndaki "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" uygulamasının sağ üst kısmında
bulunan "Yazdır" seçeneğine tıklayarak, kendiniz için hizmet dökümünüzün bir çıktısını
alabilirsiniz. Ancak bu yazdırdığınız bu belgeyi resmi işlemlerde kullanamazsanız.
Resmi işlemlerde kullanacak şekilde yasal geçerliliği olan SGK hizmet dökümü belgesi almak
için ise uygulama ekranının sol üst kısmında bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine
tıklayın.
Açılan sayfada oluşturulan barkodlu SGK hizmet dökümü belgesini doğrudan
yazdıramayacağınız için öncelikle sağ kısımdaki seçeneklerden "Dosyayı İndir" seçeneğine
tıklayın. Bu seçenekle dosyayı bilgisayarınıza indirebilir ve daha sonra istediğiniz zaman
çıktısını alarak, kredi başvurularınızda ya da iş başvurularınızda kullanabilirsiniz.
Dilerseniz sağ üst kısımdaki 3 seçenekten birisi olan "E-Posta Gönder" seçeneğine tıklayarak
da E-Devlet Kapısı portalında oluşturulan barkodlu belgeyi doğrudan vereceğiniz kurum ya da
kişinin e-posta adresine gönderilmesini de sağlayabilirsiniz. Bu şekilde SGK müdürlüklerine gitmek durumunda kalmadan E-Devlet Kapısı portalından resmi geçerliliği olan SGK hizmet dökümü belgesi alabilirsiniz.
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